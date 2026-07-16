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Exposición | 'Luces en la oscuridad. Del eclipse a las maravillas del universo'

Eclipse en Arkansas
Eclipse en Arkansas
Óscar Blanco

¿Sabías que los eclipses son mucho más que un fenómeno astronómico que oscurece el cielo? Esta es una de las cuestiones a las que se busca dar respuesta en la exposición 'Luces en la oscuridad. Del eclipse a las maravillas del universo', que se podrá visitar desde el 16 de julio y hasta el próximo 22 de agosto en la Sede Afundación de A Coruña.

En la muestra, desarrollada en colaboración con la Asociación Gallega de Astrofotografía AGA Polaris, se exhiben 23 imágenes realizadas por astrofotógrafos. Su objetivo es, además de acercar al visitante a los secretos que oculta el universo y a la belleza que envuelve los eclipses, explicar desde un punto de vista científico, a través de los datos, qué ocurre en el espacio cuando se producen estos fenómenos astronómicos.

'Luces en la oscuridad' es también un viaje visual que revela estructuras y colores el ojo humano por sí solo no puede descubrir: "Proponemos –recoge el texto introductorio de la exposición – una pequeña ventana al espacio profundo, donde el que se presentan no son fotografías convencionales, sino el resultado de capturar la luz que viajó durante siglos o milenios a través del vacío cósmico. Cada imagen es una cápsula del tiempo. Debido a las distancias colosales, al observar estos objetos estamos contemplando el pasado, esta exposición es una invitación a entender nuestra posición en el universo y a tomar conciencia del lugar que ocupamos en él: un pequeño punto azul rodeado de una inmensa y fascinante actividad cósmica".

A través de las distintas fotografías se podrán observar, entre otros, imágenes de las manchas solares, auroras boreales sobre el Faro de Punta Nariga, nebulosas, cometas o los grandes paisajes de la Vía Láctea. Cada fotografía se acompaña también de información sobre la ubicación exacta desde la que se realizó la instantánea y de un relato sobre distintas curiosidades de lo retratado.

Además de las imágenes, la exposición incluye un timelapse de un eclipse solar, que ayuda a comprender el fenómeno en toda su magnitud y un mapa interactivo que muestra lo que se podrá ver según la localidad en la que nos encontremos y cuánto durará el evento. Con idénticos fines didácticos, la muestra incluye información sobre los distintos tipos de eclipses y sobre aquellos que se podrán observar desde A Coruña en los próximos años.

La exposición, con entrada libre y gratuita podrá visitarse de lunes a sábados, de 12.00 a 14.00 h y de 17.30 a 20.30 h.

Fecha Iniciojueves, 16 de julio de 2026 12:00

Fecha Finsábado, 22 de agosto de 2026 20:30

LugarAfundación

Dirección Rúa Cantón Grande, 8, 15003 A Coruña, España

Mapa de ubicación