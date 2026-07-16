Eclipse en Arkansas Óscar Blanco

¿Sabías que los eclipses son mucho más que un fenómeno astronómico que oscurece el cielo? Esta es una de las cuestiones a las que se busca dar respuesta en la exposición 'Luces en la oscuridad. Del eclipse a las maravillas del universo', que se podrá visitar desde el 16 de julio y hasta el próximo 22 de agosto en la Sede Afundación de A Coruña.

En la muestra, desarrollada en colaboración con la Asociación Gallega de Astrofotografía AGA Polaris, se exhiben 23 imágenes realizadas por astrofotógrafos. Su objetivo es, además de acercar al visitante a los secretos que oculta el universo y a la belleza que envuelve los eclipses, explicar desde un punto de vista científico, a través de los datos, qué ocurre en el espacio cuando se producen estos fenómenos astronómicos.

'Luces en la oscuridad' es también un viaje visual que revela estructuras y colores el ojo humano por sí solo no puede descubrir: "Proponemos –recoge el texto introductorio de la exposición – una pequeña ventana al espacio profundo, donde el que se presentan no son fotografías convencionales, sino el resultado de capturar la luz que viajó durante siglos o milenios a través del vacío cósmico. Cada imagen es una cápsula del tiempo. Debido a las distancias colosales, al observar estos objetos estamos contemplando el pasado, esta exposición es una invitación a entender nuestra posición en el universo y a tomar conciencia del lugar que ocupamos en él: un pequeño punto azul rodeado de una inmensa y fascinante actividad cósmica".

A través de las distintas fotografías se podrán observar, entre otros, imágenes de las manchas solares, auroras boreales sobre el Faro de Punta Nariga, nebulosas, cometas o los grandes paisajes de la Vía Láctea. Cada fotografía se acompaña también de información sobre la ubicación exacta desde la que se realizó la instantánea y de un relato sobre distintas curiosidades de lo retratado.

Además de las imágenes, la exposición incluye un timelapse de un eclipse solar, que ayuda a comprender el fenómeno en toda su magnitud y un mapa interactivo que muestra lo que se podrá ver según la localidad en la que nos encontremos y cuánto durará el evento. Con idénticos fines didácticos, la muestra incluye información sobre los distintos tipos de eclipses y sobre aquellos que se podrán observar desde A Coruña en los próximos años.

La exposición, con entrada libre y gratuita podrá visitarse de lunes a sábados, de 12.00 a 14.00 h y de 17.30 a 20.30 h.