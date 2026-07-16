Exposición 'El Bosco y Bruegel. Un viaje a mundos fantásticos' en la Fundación Barrié Cedida

La Fundación Barrié acoge, a partir del 23 de octubre de 2026 al 24 de enero de 2027, de lunes a domingo y festivos de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas, 'El Bosco y Bruegel. Un viaje a mundos fantásticos', exposición dedicada a la obra de Jheronimus van Aken, o Hieronymus Bosch (c. 1450-1516), conocido como el Bosco, y Pieter Bruegel el Viejo (c. 1525- 1569), dos artistas que se encuentran en esta fascinante muestra dedicada a la imaginación y la fantasía.

Esta exposición, organizada por la Fundación Barrié, ha sido posible gracias al generoso préstamo de obras de arte por parte del Museo Boijmans Van Beuningen, de Róterdam (Países Bajos).

Con 85 grabados, aguafuertes y xilografías procedentes de la prestigiosa colección del Museo Boijmans Van Beuningen, la exposición pone de relieve el extraordinario universo visual de estos dos maestros de los siglos XV y XVI. Organizada por autores y temáticas, la exposición invita al visitante a descubrir escenas cargadas de simbolismo, humor e ingenio, al tiempo que ofrece una visión de las técnicas y prácticas del grabado en el norte de Europa durante el siglo XVI, con Amberes como uno de sus principales centros de producción y difusión.

Durante el transcurso de la exposición, la Fundación Barrié organizará talleres didácticos dirigidos a centros educativos, colectivos de diversidad funcional y familias. La muestra se acompaña, además, de un catálogo ilustrado.

La entrada será gratuita.