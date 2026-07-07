Exposición colectiva 'Arte sin fronteras' 

Exposición 'Arte sin Fronteras' Cedida

Del miércoles 8 al sábado 11 de julio, se presenta la muestra colectiva 'Arte sin Fronteras' en la Sala de Exposiciones del Sporting Club Casino. La muestra reúne a nueve artistas en una iniciativa cultural y solidaria destinada a apoyar a las familias afectadas por los recientes sismos en Venezuela.

Exposición 'Arte sin Fronteras' Cedida

La exposición colectiva será inaugurada a las 18.00 horas y forma parte del II Festival Intercultural "Voces y Alma de un País" 2026 organizado por la Hermandad Venezolana en Galicia (Hevega).

En el recinto podrán apreciarse obras de los artistas plásticos Julio Pereira, María Rosa Asaro, Sofía González Castro, Francisco Javier Medina López, Máximo Cuya, Juan Carlos Bulfón, Eva Galán Fernández, Carlos Vicente Losa Revuelta y Miguel Ángel Abreu, quienes, a través de diferentes disciplinas y lenguajes artísticos, ofrecen una reflexión sobre las emociones, la identidad y el encuentro entre culturas.

Exposición 'Arte sin Fronteras' Cedida

La entrada es libre y el horario es de 18.00 a 21.00 horas.

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