Exposición Antonio Mingote en Afundación German Barreiros

Del 22 de junio al 29 de agosto, Afundación acoge 'Antonio Mingote. La inteligencia del trazo', una exposición retrospectiva antológica que reúne 135 obras del dibujante, ilustrador y humorista que durante más de siete décadas fue uno de los grandes cronistas visuales de la España del siglo XX.

El recorrido se organiza en seis bloques cronológico-temáticos que permiten seguir la evolución de su trazo y de sus preocupaciones: desde los primeros bocetos y exploraciones estilísticas hasta su colaboración diaria con 'ABC', pasando por sus grandes series ilustradas como 'Historia de la gente' e 'Historia de la pintura', 'el Hombre solo' y 'el Hombre atónito', las ilustraciones del 'Quijote' y de su visión de la justicia, y una sección dedicada a la relación de su obra con las vanguardias

Esta exposición se enmarca en Cultura por alimentos, una iniciativa de Afundación a favor de Fesbal (Federación Española de Bancos de Alimentos). Accede y colabora donando algún alimento no perecedero que irá destinado al banco de alimentos local.