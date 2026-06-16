Inauguración de la exposición 'Noites coa arte' 

Foto de familia en la presentación de Noites do Porto Lucía Castro Puga

El festival Noites do Porto refuerza su presencia en la ciudad con la tercera edición de Noites coa Arte, una iniciativa que reúne a once artistas locales en el Bar B.

La exposición, que pretende acercar el arte contemporáneo al público en un formato abierto y accesible, se inaugura este viernes 19 de junio, a las 13.00 horas, en el Bar B, situado en la calle Santiago 17, y podrá visitarse hasta el 5 de julio.

Los artistas de la escena creativa coruñesa que participan en esta tercera edición son: Alejandro Mosquera, Elena Corredoira, Fernando Voyeur, Giovanna Lopalco (Pelo Di Cane), Juan Balay, Julia Abalde, Lara Pintos, Manuel Suárez, Nin9 st., Taccone y Guillermo Arias (Hangtheguille).

Cada uno de ellos ha reinterpretado el cartel del festival y la identidad de las distintas jornadas de conciertos de la programación de Noites do Porto 2026, aportando una visión personal y contemporánea de la propuesta musical.

Esta iniciativa nació hace varias ediciones con la reinterpretación del cartel general y desde 2025 evolucionó hacia una propuesta más amplia que incluye la lectura artística de cada jornada de conciertos, abriendo además la exposición al público general.