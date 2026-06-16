Inauguración de la exposición 'Noites coa arte'
El festival Noites do Porto refuerza su presencia en la ciudad con la tercera edición de Noites coa Arte, una iniciativa que reúne a once artistas locales en el Bar B.
La exposición, que pretende acercar el arte contemporáneo al público en un formato abierto y accesible, se inaugura este viernes 19 de junio, a las 13.00 horas, en el Bar B, situado en la calle Santiago 17, y podrá visitarse hasta el 5 de julio.
Los artistas de la escena creativa coruñesa que participan en esta tercera edición son: Alejandro Mosquera, Elena Corredoira, Fernando Voyeur, Giovanna Lopalco (Pelo Di Cane), Juan Balay, Julia Abalde, Lara Pintos, Manuel Suárez, Nin9 st., Taccone y Guillermo Arias (Hangtheguille).
Cada uno de ellos ha reinterpretado el cartel del festival y la identidad de las distintas jornadas de conciertos de la programación de Noites do Porto 2026, aportando una visión personal y contemporánea de la propuesta musical.
Esta iniciativa nació hace varias ediciones con la reinterpretación del cartel general y desde 2025 evolucionó hacia una propuesta más amplia que incluye la lectura artística de cada jornada de conciertos, abriendo además la exposición al público general.