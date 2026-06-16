El sol iluminando la Torre de Hércules en pleno ‘ensayo’ del eclipse del próximo mes de agosto Quintana

El miércoles 17 de junio, a las 12.00 horas, en la Biblioteca Casa Consulado, se inaugura la exposición 'Eclipses: asombro e coñecemento'.

La actividad se repetirá en las siguientes fechas: el sábado 27 de junio a las 12.00 horas y el martes 30 de junio, a las 17.00 horas.

cartel eclipse casa consulado Cedida

El eclipse solar protagoniza esta muestra que recorre la evolución de los saberes sobre uno de los fenómenos más fascinantes del cielo. Del temor que despertaba en la Antigüedad a la admiración que suscitó el avance de la ciencia, este recorrido por la historia de los eclipses será guiado por Martín Pawley, de la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío.

Para esta visita guiada, en la que se revelará cómo la humanidad fue aprendiendo a interpretar este extraordinario fenómeno natural, se requiere inscripción previa. Puede realizarse a través de la web, por correo electrónico o por el teléfono 981206274.

Se atenderá por orden de inscripción.