Exposición Comedy Wildlife

Después de viajar por Galicia con el proyecto Corriente Cultural, COMEDY WILDLIFE, la exposición más aclamada por el público en diferentes ciudades europeas, recala en Afundación en A Coruña. A través de las fotografías seleccionadas en el reconocido Premio Comedy Wildlife Photo, de los años 2015 a 2022, la exposición muestra una magnífica colección de imágenes de naturaleza con una singularidad: diferentes especies animales conectan con el ser humano a través de las emociones.

Muchas de las fotos sacarán una sonrisa, e incluso alguna hará reír a carcajadas. Hasta el 12 de septiembre de 2026. Exposición recomendada para familias.

Horario

LUNES a VIERNES | 17.30 a 20.30 h (mañanas reservadas para área educativa)

SÁBADOS y FESTIVOS | 12.00 a 14.00 h y 17.30 a 20.30 h.

DOMINGOS: Cerrado.

Entrada: Gratuita