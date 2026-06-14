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Exposición Comedy Wildlife

Exposición Comedy Wildlife
Exposición Comedy Wildlife

Después de viajar por Galicia con el proyecto Corriente Cultural, COMEDY WILDLIFE, la exposición más aclamada por el público en diferentes ciudades europeas, recala en Afundación en A Coruña. A través de las fotografías seleccionadas en el reconocido Premio Comedy Wildlife Photo, de los años 2015 a 2022, la exposición muestra una magnífica colección de imágenes de naturaleza con una singularidad: diferentes especies animales conectan con el ser humano a través de las emociones.

Muchas de las fotos sacarán una sonrisa, e incluso alguna hará reír a carcajadas. Hasta el 12 de septiembre de 2026. Exposición recomendada para familias.

Horario

LUNES a VIERNES | 17.30 a 20.30 h  (mañanas reservadas para área educativa)

SÁBADOS y FESTIVOS | 12.00 a 14.00 h y 17.30 a 20.30 h.

DOMINGOS: Cerrado.

Entrada: Gratuita

Fecha Iniciomartes, 31 de marzo de 2026 20:21

Fecha Finsábado, 12 de septiembre de 2026 20:30

LugarAfundación

Dirección Rúa Cantón Grande, A Coruña, 15003 A Coruña, España

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