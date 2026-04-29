El Ideal Gallego Fundado en 1917

Agenda

Exposicións sobre o perigo dos plásticos no mar e a fauna mariña

O Museo Mar de Sorrizo de Arteixo acolle  unha exposición de fotografía e outra de arte, e estarán abertas ao público ata o 1 de xullo, centradas na contaminación plástica nos océanos, desde o Ártico ata Galicia: MARE PLASTICUM é unha colección de obras de arte creadas a partir de plástico recollido en praias galegas polos artistas e científicos Margarita CIMADEVILA e Wolfgang TRETTNAK, de ARSCIENCIA, dedicada a destacar os problemas asociados ao lixo plástico mariño; 82°07 North é unha colección de fotografías que amosan o plástico atopado no Ártico, nas praias das Illas Svalbard e no mar, ata o bordo do manto de xeo do Polo Norte, máis alá do paralelo 82, durante a expedición náutica Polarquest 2018; Golfiños na proa completa as exposicións e ten como obxectivo achegarnos á fauna mariña ameazada, concienciando sobre as especies que habitan o mar galego, reflectindo a súa bioloxía e o seu estado de perigo.

A través destas iniciativas, Polarquest.org, ARSCIENCIA e os seus participantes—o Concello de Arteixo, CEMMA e CRS4-Cagliari—teñen como obxectivo concienciar sobre a ameaza que supón para a humanidade un océano cambiante e a necesidade de actuar.

Fecha Iniciomiércoles, 29 de abril de 2026 10:00

Fecha Finmiércoles, 1 de julio de 2026 10:00

LugarMuseo mar de Sorrizo

Dirección Lugar Porto, 4, 15144 A Coruña, España

