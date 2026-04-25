Exposición 30 aniversario de la Fundación Luis Seoane

Obra de Luis Seoane Concello de A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña conmemorará el 30 aniversario de la Fundación Luis Seoane con la exposición ‘Seoane reencontrado’, una muestra que reunirá desde el mes de mayo un total de 55 óleos pertenecientes a la colección institucional de la entidad, muchos de ellos inéditos para el público.

La exposición permitirá redescubrir una parte significativa de la obra de Luis Seoane, ya que 38 de las piezas nunca habían sido exhibidas en las salas de la Fundación y el conjunto completo no se mostraba desde hace más de una década.

Bajo el título ‘Seoane reencontrado. Óleos 1945-1977’, la muestra podrá visitarse del 14 de mayo de 2026 al 14 de mayo de 2027 y propone un recorrido por la evolución pictórica del artista gallego a lo largo de más de tres décadas.