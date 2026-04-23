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Agenda

Visita guiada al Palacio de Capitanía

Palacio de Capitanía General de A Coruña
Palacio de Capitanía General de A Coruña
IG

El viernes 24 de abril a las 11:00 horas, el Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM) ofrecerá la posibilidad de realizar una visita guida al Palacio de Capitanía General, emblemático edificio situado en el corazón de la ciudad vieja coruñesa. La visita comprenderá un recorrido guiado por el patio interior, la Sala de Honor, la Sala Alfonso XIII, el Pasillo de los Espejos y, finalmente, el aljibe original del Palacio.

Estas visitas tienen como objetivo fomentar la difusión de la Cultura de Defensa dando a conocer a la sociedad coruñesa y a quienes visitan la ciudad el destacado patrimonio histórico, artístico y arquitectónico que alberga este edificio desde que se ordenase su construcción a mediados del siglo XVIII reinando en España el Rey Fernando VI.

La visita será gratuita y no será necesario inscribirse previamente.

Fecha Inicioviernes, 24 de abril de 2026 11:00

LugarPalacio de Capitanía General

Dirección Pr. da Constitución, 5, 15001 A Coruña, España

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