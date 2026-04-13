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Expotaku| Feria de manga, anime y videojuegos en ExpoCoruña

Cartel de Feria Expotaku en ExpoCoruña
Cartel de Feria Expotaku en ExpoCoruña
Cedida

El sábado 23 y el domingo 24 de mayo, ExpOtaku regresa a EXPOCoruña para consolidarse como el gran punto de encuentro de la cultura japonesa en Galicia con 12.000 metros cuadrados de superficie dedicados al manga, el anime y los videojuegos.  

Cuenta con una programación que supera las 300 actividades, desde conciertos y concursos de cosplay hasta exhibiciones de artes marciales y talleres de robótica. Mención especial merece su espacio dedicado a la artesanía y la ilustración, un escaparate creciente para jóvenes creadores y artistas gráficos.

El recinto ferial permanecerá abierto al público el sábado 23 de mayo: de 10.00 a 21.00 horas y el domingo 24, de 10.00 a 20.00 horas. 

Venta de entradas anticipada online: el costo es de 9 euros para un solo día y 16 para los dos. Los menores de 4 años tienen entrada gratuita. A partir del 18 de mayo las entradas en taquilla, física y online, tienen un valor de 10 euros para un día y 18 para los dos. 

Fecha Iniciosábado, 23 de mayo de 2026 10:00

LugarExpo Coruña

Dirección Rúa Juana Capdevielle, 2, 15008 A Coruña, España

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