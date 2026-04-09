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Manuel Reimóndez Portela. O médico de San Miguel

La exposición estará en la sala municipal de exposiciones hasta el 9 de mayo

Manuel Reimóndez Portela
Manuel Reimóndez Portela

La vida de Manuel Reimóndez Portela es el objeto de la exposición que organiza la Xunta de Galicia, con la colaboración del Concello de A Coruña, en la Casa de la Cultura Salvador de Madariaga. La muestra estará abierta al público hasta el próximo 9 de mayo. 

Reimóndez Portela era conocido como el 'médico de los pobres'. Fundó su sanatorio en 1953, que estrenó con una operación de apendicitis a un niño de Lamela. En 1961 amplió las instalaciones con camas, servicio de urgencias, quirófano y dotación técnica moderna, con la asistencia de numerosos especialistas compostelanos. En 1974, con el auge de la Seguridad Social, el hospital cierra sus puertas. 

Fecha Iniciomartes, 7 de abril de 2026 10:00

Fecha Finsábado, 9 de mayo de 2026 20:00

LugarCasa de la Cultura Salvador de Madariaga

Dirección Rúa Durán Loriga, 10, 15003 A Coruña, España

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