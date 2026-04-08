Instalación sonora 'TO HO BOC GE la/v'

To Ho Boc Ge A:V Cedida

TO HO BOC GE la/v es el nombre de esta obra audiovisual en directo, una encarga del Festival RESIS en estreno absoluto. Se trata de una propuesta singular, muy vinculada a la historia de A Coruña, a su naturaleza y a su memoria sonora y del patrimonio industrial. El título se refiere a la localización de la antigua bocina de niebla de la Torre de Hércules, actualmente en desuso, y que emitía señales hacia el mar. En esta instalación si resignifica convirtiéndose en una pantalla receptora de nuevos mensajes poéticos. La pieza utiliza la puesta de sol como motor natural y detonante cronológico, transformando el horizonte y el mar en materia creativa a través de sistemas generativos de sonido y venidlo en tiempo real. Los artífices de este proyecto, una experiencia inmersiva donde la tecnología dialoga con el paisaje y la memoria sonora de la costa coruñesa, son el creador visual Juan Lesta y el versátil músico y diseñador de sonido Marco Maril.

Esta instalación estará en la sala de exposiciones del Palacio Municipal del 16 al 30 de mayo.