Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Instalación sonora 'TO HO BOC GE la/v'

To Ho Boc Ge A:V
To Ho Boc Ge A:V
Cedida

TO HO BOC GE la/v es el nombre de esta obra audiovisual en directo, una encarga del Festival RESIS en estreno absoluto. Se trata de una propuesta singular, muy vinculada a la historia de A Coruña, a su naturaleza y a su memoria sonora y del patrimonio industrial. El título se refiere a la localización de la antigua bocina de niebla de la Torre de Hércules, actualmente en desuso, y que emitía señales hacia el mar. En esta instalación si resignifica convirtiéndose en una pantalla receptora de nuevos mensajes poéticos. La pieza utiliza la puesta de sol como motor natural y detonante cronológico, transformando el horizonte y el mar en materia creativa a través de sistemas generativos de sonido y venidlo en tiempo real. Los artífices de este proyecto, una experiencia inmersiva donde la tecnología dialoga con el paisaje y la memoria sonora de la costa coruñesa, son el creador visual Juan Lesta y el versátil músico y diseñador de sonido Marco Maril.

Esta instalación estará en la sala de exposiciones del Palacio Municipal del 16 al 30 de mayo.

Fecha Iniciosábado, 16 de mayo de 2026 20:00

LugarSala de Exposiciones del Palacio Municipal

Dirección Rúa Durán Loriga, A Coruña, 15003 A Coruña, España

Mapa de ubicación