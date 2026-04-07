Feria de los animales de compañía 'Pata Pata'

Edición pasada de Pata Pata, en ExpoCoruña Carlota Blanco

ExpoCoruña acogerá los días 18 y 19 de abril una nueva edición de la Feria PATA PATA 2026, consolidada como el gran encuentro gallego dedicado al mundo de los animales de compañía. En esta ocasión, el evento pondrá el foco en el turismo pet friendly, destacando el potencial de Galicia como destino de referencia para viajeros que se desplazan con sus animales.

En este contexto, ASCELCRE anuncia su participación por primera vez en la feria, en un paso clave para ampliar su presencia en espacios de innovación, emprendimiento y colaboración vinculados al bienestar animal y la economía creativa.

PATA PATA 2026 contará con una amplia área expositiva, así como exhibiciones, formaciones y actividades familiares, configurándose como un punto de encuentro dinámico para profesionales y público general. Además, la programación incluirá mesas técnicas y presentación de casos de éxito de hoteles, establecimientos y servicios que están innovando en la acogida de clientes con animales.

La participación de ASCELCRE permitirá dar a conocer sus iniciativas, establecer nuevas alianzas y contribuir activamente al intercambio de conocimiento en un entorno que promueve la tenencia responsable y el desarrollo de nuevas oportunidades en torno al sector animal.

Con esta primera presencia en PATA PATA, ASCELCRE refuerza su compromiso con la innovación, el tejido asociativo y la generación de sinergias en ámbitos emergentes de alto potencial.