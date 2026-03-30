Exposición 'Comedy Wildlife. Premios de fotografía'

exposición Afundación

Afundación, Obra Social ABANCA, presenta mañana martes 31 de marzo, a las 11:00 h, en la Sede Afundación de A Coruña, la muestra fotográfica «Comedy Wildlife. Premios de fotografía». Intervendrán en la rueda de prensa Paloma Vela, coordinadora adjunta del Área de Cultura de Afundación y responsable de Exposiciones, y Xiana Méndez, del Servicio Didáctico y Mediación de Afundación.

«Comedy Wildlife. Premios de fotografía» llega a la Sede Afundación de A Coruña tras cosechar un gran éxito de público en museos y centros de exposiciones de Países Bajos, Inglaterra, Portugal o Canadá. Con Afundación también se pudo visitar en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, donde recibió cerca de 55.000 visitas.