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Exposición 'Comedy Wildlife. Premios de fotografía'

exposición Afundación
exposición Afundación

Afundación, Obra Social ABANCA, presenta mañana martes 31 de marzo, a las 11:00 h, en la Sede Afundación de A Coruña, la muestra fotográfica «Comedy Wildlife. Premios de fotografía». Intervendrán en la rueda de prensa Paloma Vela, coordinadora adjunta del Área de Cultura de Afundación y responsable de Exposiciones, y Xiana Méndez, del Servicio Didáctico y Mediación de Afundación.

«Comedy Wildlife. Premios de fotografía» llega a la Sede Afundación de A Coruña tras cosechar un gran éxito de público en museos y centros de exposiciones de Países Bajos, Inglaterra, Portugal o Canadá. Con Afundación también se pudo visitar en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, donde recibió cerca de 55.000 visitas.

Fecha Iniciomartes, 31 de marzo de 2026 11:00

LugarAfundación

Dirección Rúa Cantón Grande, 8, 15003 A Coruña, España

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