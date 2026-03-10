Exposición ARTNARCHISTS, de Gures, en el Cantón Pequeño

El espacio Gures Espacio de Arte Efímero, en el número 25 del Cantón Pequño, acogerá el próximo 10 de abril una nueva edición de ARTNARCHISTS, una iniciativa que pone el foco en las miradas más libres del arte coruñés.

La cita servirá además para celebrar el primer aniversario de la Anarchy Lager, en una jornada que combinará arte y brindis en pleno centro de la ciudad. La exposición propondrá un diálogo entre dos trayectorias alejadas de modas y escuelas.

Por un lado, la muestra recordará la obra de Chelín (A Coruña, 1945–2016), artista vinculado a colectivos como La Galga o A Carón y considerado una figura relevante de la escena artística de la Transición, cuya pintura ocupa un lugar singular en la abstracción española tardomoderna.

Junto a él estará la artista Diana Aitchison (Culross, Escocia, 1953), residente en A Coruña desde 1988 y autora de una obra personal que transita entre la figuración, el grabado y la litografía, con un lenguaje propio basado en la línea, la huella y la materia.

La exposición, comisariada por David Ferreras Pernas, podrá visitarse hasta el 25 de abril y está promovida por Más Galicia con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia. Una nueva celebración de la independencia creativa que invita a brindar por el arte sin concesiones.