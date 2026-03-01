El acto de clausura del Día das Artes Galegas 2025, dedicado a Isaac Díaz Pardo, se celebrará el miércoles 4 de marzo de 2026 a las 19:30 horas en el Salón de Actos de la Real Academia Galega de Belas Artes en A Coruña. Este evento final, abierto al público, contará con intervenciones de autoridades y una actuación musical de Rosa Cedrón.

Este acto cierra un año de homenajes a Díaz Pardo e intervendrán Celestino García Braña (vicepresidente de la Academia), Xosé Díaz (charla) e Inés Rey García (alcaldesa de A Coruña), conducidos por el académico Xurxo Lobato.