Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Clausura del Día das Artes Galegas

El acto de clausura del Día das Artes Galegas 2025, dedicado a Isaac Díaz Pardo, se celebrará el miércoles 4 de marzo de 2026 a las 19:30 horas en el Salón de Actos de la Real Academia Galega de Belas Artes en A Coruña. Este evento final, abierto al público, contará con intervenciones de autoridades y una actuación musical de Rosa Cedrón.

Este acto cierra un año de homenajes a Díaz Pardo e intervendrán Celestino García Braña (vicepresidente de la Academia), Xosé Díaz (charla) e Inés Rey García (alcaldesa de A Coruña), conducidos por el académico Xurxo Lobato.

Fecha Iniciomiércoles, 4 de marzo de 2026 19:30

LugarSalón de Actos de la Real Academia Galega de Belas Artes en A Coruña

Dirección Plaza del Pintor Sotomayor, La Coruña, 15001 La Coruña, España

Mapa de ubicación