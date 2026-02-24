Muncyt EC

El investigador ad honorem del Instituto de Historia del CSIC (IH-CSIC), Miguel Ángel Puig-Samper, inaugura como comisario la exposición 'Los instrumentos de Humboldt. Herramientas para concebir una nueva visión de la naturaleza' en el Muncyt de A Coruña el próximo 26 de febrero.

Según informa la organización, la muestra exhibe el trabajo realizado por el naturalista en la costa gallega y recoge los aparatos que utilizó para efectuar sus observaciones y mediciones y que "le permitieron sentar las bases de la ecología y la geografía moderna".