Exposición | 'A Coruña, arte y textura' de Raúl Velloso en Afundación

A CORUÑA, ARTE Y TEXTURA. RAÚL VELLOSO Cedida

Del 5 de febrero al 21 de marzo, visita la exposición 'A CORUÑA, ARTE Y TEXTURA. RAÚL VELLOSO', que reúne veintinueve obras del artista en las plantas -1 y 0 de la Sede Afundación A Coruña.

La muestra reúne un total de veintinueve obras del artista gallego, de las cuales veinticinco se presentan por primera vez, creadas expresamente para esta ocasión. El artista ofrecerá visitas guiadas varios días a la semana, en las que presentará personalmente las obras y compartirá su proceso creativo con las personas visitantes.

Reconocido por su estilo curvilíneo en la interpretación arquitectónica, que le ha valido el sobrenombre de “pintor de los edificios vivientes”, Velloso traslada en esta exposición veinte edificios a la ciudad de A Coruña. La muestra incluye diversas interpretaciones de construcciones emblemáticas de la ciudad herculina, así como iglesias y espacios singulares. Entre las piezas destacan tres versiones de la Torre de Hércules, tituladas Oro, Plata y Bronce, en un guiño a la figura mitológica de Hércules.

La exposición se completa con dos cuadros inspirados en deportistas de la antigua Roma y con una selección de figuras femeninas. Tras una década sin ampliar su serie de mujeres japonesas, el artista recupera sus gheisas como tributo a la industria textil, junto con un personaje gallego en homenaje a las trabajadoras del mar.

Raúl Velloso (Cangas do Morrazo, 1965) es un artista de formación autodidacta que se inicia en la pintura en la década de los años noventa, durante su estancia en Barcelona. Desde entonces, su trayectoria ha sido constante y sólida, con presencia expositiva en Cataluña, Mallorca y Galicia, así como en otros puntos de Europa, como Suiza, Portugal o Francia (París). Tras ese periplo vital y artístico, el pintor regresó a su villa natal, donde reinstaló su taller y desde donde continúa trabajando y exponiendo con regularidad.

Las creaciones de Raúl Velloso presentan claras concomitancias con la ilustración. Su obra parece observar la realidad a través de un espejo deformante, en el que los volúmenes se expanden, las líneas ondulan y la figuración se caricaturiza, dando lugar a escenas llenas de fantasía y de un encanto difícil de definir. Su paisajismo, marcado por esta visión singular, combina tradición y vanguardia dentro de una figuración libre e imaginativa.

El propio artista recuerda con orgullo un encuentro decisivo de su juventud: siendo muy joven, se encontró en la puerta del Museo Picasso de Barcelona con el pintor Antoni Tàpies, quien lo animó a seguir pintando desde una vocación libre y autodidacta, interesándose por una obra aún incipiente, pero ya dotada de una personalidad singular.

Comenzó a exponer en Vigo en 1995, en un café frecuentado por pintores, y ese mismo año presentó su trabajo en el Centro Gallego de Barcelona, dando pronto el salto a la prestigiosa galería René Metras. Su última gran exposición institucional, celebrada en la Sede Afundación en Vigo en 2004, confirmó a Velloso como un creador distinto, capaz de integrar influencias del postcubismo, del dadaísmo o incluso de Fernand Léger, con una ejecución cuidada que, pese a aparentar espontaneidad, revela un trabajo minucioso, casi artesanal, con superficies compartimentadas y fuertes contrastes cromáticos.

Reconocido con menciones en el Concurso Internacional de Arte Nova de la sala Parés de Barcelona y en otros certámenes organizados por la Generalitat de Cataluña, su obra se encuentra hoy repartida por diversas ciudades europeas. Como él mismo afirma: “Pinto para divertirme, sin ataduras ni influencias. Creo los edificios desde las seiscientas perspectivas en que los ve mi mente y los plasmo como un juego interior, en el que el pincel es el juguete que lo lleva a cabo”.

Para esta exposición en A Coruña, Velloso encontró una fuente de inspiración especial en el modernismo de la ciudad herculina, que define como un auténtico regalo: una arquitectura exquisita que seleccionó, bocetó y pintó, convirtiéndola en el hilo conductor de esta muestra.