Exposición ‘Auga e Soño’

Antón Patiño Quintana

La sala municipal de exposiciones de Palexco acoge la muestra ‘Auga e Soño’, el nuevo proyecto del artista Antón Patiño (Monforte de Lemos, 1957) donde muestra su cara más personal en un viaje por un discurso plástico que explora límites, espacios y esencias, y en el que, además, conviven materia, mancha, ritmo y color en un proceso de depuración conceptual y expresiva.

La exposición reúne una selección de casi treinta obras recientes, fundamentalmente creadas en los dos últimos años, y concebidas expresamente para el espacio habilitado en Palexco. En este sentido, se trata de piezas de gran formato en las que el pintor monfortino desarrolla su característico vocabulario de emblemas primordiales, signos, pegadas, grafías y rostros que conforman un lenguaje “personalísimo”, resultado de una larga trayectoria marcada por la investigación plástica, la reflexión intelectual y una profunda conciencia del acto de pintar.

A través de varias series de piezas (‘Entroido’, ‘Ícaro’, ‘Ribeira Sacra’...), el pintor, escritor y miembro fundador de la generación Atlántica, busca un diálogo con la sala que, a su vez, también plantea interrogantes.

La muestra, que estará abierta al público hasta el próximo 12 de abril, recuerda a la primera que representó el artista monfortino en A Coruña. Fue en 1975, meses antes de la muerte de Francisco Franco.