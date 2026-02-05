Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Agenda

Exposición "Lalique, la belleza en el art nouveau y el art déco

La Fundación Barrié acoge a partir del 26 de marzo la exposición 'Lalique, la belleza en el art nouveau y el art déco', la mayor exposición organizada hasta la fecha en España sobre la obra de René Lalique, maestro del arte nouveau y el art déco, quien redefinió la relación entre el arte, diseño e industria y marcó un antes y despuçes en la historia del diseño europeo del cambio de siglo. 

Durante el transcurso de la exposición, la Fundación Barrié organizará talleres didácticos dirigidos a centros educativos, colectivos de diversidad funcional y familias. La muestras se acompaña, además de un catálogo ilustrado. 

Fecha Iniciojueves, 26 de marzo de 2026 10:00

LugarFundación Barrié

Dirección Rúa Cantón Grande, 9, 15003 A Coruña, España

Mapa de ubicación