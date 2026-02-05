Exposición Lalique en la Fundación Barrié Cedida

La Fundación Barrié acoge a partir del 26 de marzo la exposición 'Lalique, la belleza en el art nouveau y el art déco', la mayor exposición organizada hasta la fecha en España sobre la obra de René Lalique, maestro del arte nouveau y el art déco, quien redefinió la relación entre el arte, diseño e industria y marcó un antes y despuçes en la historia del diseño europeo del cambio de siglo.

Durante el transcurso de la exposición, la Fundación Barrié organizará talleres didácticos dirigidos a centros educativos, colectivos de diversidad funcional y familias. La muestras se acompaña, además de un catálogo ilustrado.