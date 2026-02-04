'Una historia de pingüinos', nueva exposición fotográfica en el Aquarium Finisterrae

«Unha historia de pingüíns»

El Aquarium Finisterrae presenta la exposición «Una historia de pingüinos», formada por 15 imágenes de estas aves antárticas tomadas por Sergey Antonenko, un fotógrafo ucraniano actualmente residente en A Coruña. Como apasionado viajero, dedicó gran parte de su obra al tema del agua y sus habitantes, fotografiándolos en lugares como Groenlandia, Islandia, a Antártida, Tierra de Fuego y Sudáfrica. Sus trabajos fueron galardonados en concursos internacionales, como el Prix de la Photographie que recibió en 2025, o el Paris (PX3) de bronce en la categoría «Naturaleza/Agua», por su serie «Icebergs».

Las fotografías de esta exposición muestran diferentes aspectos de la biología, comportamiento y hábitat de los pingüinos, así como las amenazas a las que están expuestos. Son aves adaptadas al entorno antártico marino, y su historia biológica está condicionada por los cambios climáticos que afectan a la expansión y contracción de los hielos. De las 18 especies conocidas, 11 están amenazadas, y el calentamiento climático está provocando el descenso de sus poblaciones.