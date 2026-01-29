'O Balcón Atlántico': feria de gastronomía en A Coruña

Mercado de San Agustín El Ideal Gallego

El Mercado de San Agustín se convertirá los días 7 y 8 de febrero en el escaparate de 'O Balcón Atlántico', una nueva iniciativa que nace con el objetivo de visibilizar y poner en valor el tejido empresarial con sede física en la ciudad de A Coruña.

Durante ese fin de semana, el mercado acogerá una muestra multidisciplinar en la que participarán estudios creativos, servicios profesionales, negocios locales y proyectos vinculados a la hostelería, todos ellos con un denominador común: desarrollar su actividad diaria desde locales y espacios abiertos al público en la ciudad. El evento propone un encuentro directo y cercano entre estos agentes y la ciudadanía.

El evento irá más allá de una zona expositiva. A lo largo de las dos jornadas, el mercado de San Agustín contará con una programación continua de actividades, entre las que se incluyen:



Talleres y charlas , concebidos como espacios de aprendizaje y debate, liderados por los propios participantes.

Presentaciones y actividades abiertas, una oportunidad para conocer de cerca nuevos servicios y proyectos creativos.

Propuestas gastronómicas , que permitirán disfrutar de la experiencia también desde el ámbito de la hostelería.

Las actividades se desarrollarán en horario de 11:00 a 21:00 horas. La organización está ultimando el calendario detallado de talleres, charlas y presentaciones, que se dará a conocer la próxima semana, una vez cerrados los últimos detalles de producción.