El Ideal Gallego Fundado en 1917

Agenda

'O Balcón Atlántico': feria de gastronomía en A Coruña

Mercado de San Agustín
El Ideal Gallego 

El Mercado de San Agustín se convertirá los días 7 y 8 de febrero en el escaparate de 'O Balcón Atlántico', una nueva iniciativa que nace con el objetivo de visibilizar y poner en valor el tejido empresarial con sede física en la ciudad de A Coruña.

Durante ese fin de semana, el mercado acogerá una muestra multidisciplinar en la que participarán estudios creativos, servicios profesionales, negocios locales y proyectos vinculados a la hostelería, todos ellos con un denominador común: desarrollar su actividad diaria desde locales y espacios abiertos al público en la ciudad. El evento propone un encuentro directo y cercano entre estos agentes y la ciudadanía.

El evento irá más allá de una zona expositiva. A lo largo de las dos jornadas, el mercado de San Agustín contará con una programación continua de actividades, entre las que se incluyen:

  • Talleres y charlas, concebidos como espacios de aprendizaje y debate, liderados por los propios participantes. 
  • Presentaciones y actividades abiertas, una oportunidad para conocer de cerca nuevos servicios y proyectos creativos.
  •  Propuestas gastronómicas, que permitirán disfrutar de la experiencia también desde el ámbito de la hostelería.

Las actividades se desarrollarán en horario de 11:00 a 21:00 horas. La organización está ultimando el calendario detallado de talleres, charlas y presentaciones, que se dará a conocer la próxima semana, una vez cerrados los últimos detalles de producción.

      Fecha Iniciosábado, 7 de febrero de 2026 11:00

      Fecha Findomingo, 8 de febrero de 2026 21:00

      LugarMercado de San Agustín

      Dirección Praza San Agustín, 1, 15001 A Coruña, España

      Mapa de ubicación