Galicia y Cuba fusionarán sus culturas en EXPOCoruña

public Cedida

Galicia y Cuba fusionarán sus culturas en un evento único que acogerá EXPOCoruña del 19 al 22 de febrero de 2026. “El expreso de Cuba” es una experiencia a través de la cual el público podrá disfrutar de un viaje a la historia del país caribeño a través de sus costumbres y sabores, con ambientación de vagones de tren en el que se instalarán desde rincones cafeteros hasta exposiciones de obras de arte.

Un recorrido en escena por la historia de la cultura cubana y la formación y desarrollo de su identidad desde 1902 hasta la actualidad. Ciento veinticinco años de todo lo que ha acontecido en el vivir y el arte del pueblo de Cuba en todas sus manifestaciones. Música, artes escénicas y visuales, costumbres, arte culinario, pregones, productos como el café, el ron y el tabaco, recorriendo el repertorio popular cubano con la trova tradicional,. Rumba, danzón, danzonete, son tradicional, mambo, chachachá, punto cubano, canción, filin y sonoridades contemporáneas.

Habrá conciertos los cuatro días, de 19:30 a 23:00 horas, donde se reunirán por primera vez en un recinto ferial las mejores orquestas del país: Alain Pérez y su orquesta, Isaac Delgado y su orquesta, Alexander Abreu & Havana D`Primera y Orquesta Los Van Van. Las entradas están a la venta en ATaquilla desde 11 euros. La entrada al recinto será de 13:00 a 18:00 horas. Habrá al servicio del público habanos, rones cubanos, cafés, gastronomía criolla, literatura, discografía, artes plásticas, perfumería y textiles como guayaberas, camisetas, gorros y sombreros de guano.