Comedia | El show de Edén Serrano

Edén Serrano

Edén Serrano presenta el 13 de noviembre a las 20.00 horas su monólogo más salvaje, irreverente y divertido en la sede Afundación.

Con un estilo único, directo y mordaz, Edén hará reír sin parar mientras explora, sin filtros, temas como el amor, la familia, los prejuicios, lo absurdo de la vida cotidiana o la actualidad. Humor inteligente, reflexiones originales y anécdotas sorprendentes se combinan en un show fresco y diferente, con ligeros toques de humor oscuro y destellos de interacción con el público.

Tras el éxito de la temporada pasada, Edén Serrano regresa con nuevas reflexiones, nuevas anécdotas y la misma tontería de siempre.

Las entradas ya están disponibles en Ataquilla.com.