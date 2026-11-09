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Comedia | El show de Edén Serrano

eden serrano
Edén Serrano

Edén Serrano presenta el 13 de noviembre a las 20.00 horas su monólogo más salvaje, irreverente y divertido en la sede Afundación.

Con un estilo único, directo y mordaz, Edén hará reír sin parar mientras explora, sin filtros, temas como el amor, la familia, los prejuicios, lo absurdo de la vida cotidiana o la actualidad. Humor inteligente, reflexiones originales y anécdotas sorprendentes se combinan en un show fresco y diferente, con ligeros toques de humor oscuro y destellos de interacción con el público.

Tras el éxito de la temporada pasada, Edén Serrano regresa con nuevas reflexiones, nuevas anécdotas y la misma tontería de siempre.

Las entradas ya están disponibles en Ataquilla.com.

Fecha Inicioviernes, 13 de noviembre de 2026 20:00

LugarSede Afundación

Dirección Rúa Cantón Grande, 8, 15003 A Coruña, España

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