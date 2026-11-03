Humor | 'Apocalípticamente correcto' de Luis Piedrahita

Apocalípticamente correcto es el show de Luis Piedrahita, un ingenioso monólogo sobre la libertad. Este espectáculo se podrá ver los días 12 y 13 de noviembre (20.00 horas) en el Teatro Colón. Las entradas ya están disponibles.

El ser humano siempre ha deseado hacer lo que le da la gana, pero ¿es eso posible o nuestro destino está escrito y no podemos cambiarlo?

Luis ironiza sobre el horóscopo, que es la prueba incontestable de que nuestro destino está escrito en las estrellas, y sobre las auto caravanas, que es la prueba de que está escrito en los mapas de carreteras.

En este monólogo Piedrahita arremete con la furia destructiva de un cachorro contra temas como las anguilas eléctricas, el vello púbico, la leche de soja, la lluvia o la libertad de expresión.

Son temas controvertidos, pero Luis no teme a nada. ¿Por qué? Pues porque el miedo espanta la risa y, de modo recíproco, la risa espanta el miedo.

Un monólogo con una pizca de magia, imprescindible para entender el origen de nuestros miedos y nuestras esperanzas.

Un peregrinaje a zancada de jilguero por las praderas del absurdo, el surrealismo y la imaginación. ¿Qué sentido tiene todo esto? Ninguno. Pero nadie puede decirle nada a Piedrahita porque él hace esto por una sola razón: Porque le da la gana. Está escrito y no podemos cambiarlo.