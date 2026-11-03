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Festigual | Spascity and more, de Oswaldo Digón y Marc Buxaderas

Dos maneras de hacer comedia y un mismo escenario. Oswaldo Digón y Marc Buxaderas protagonizan una noche de humor en la que la improvisación, las historias cotidianas y la discapacidad se convierten en materia para reír y pensar. Oswaldo aporta su humor cercano y espontáneo, mientras Marc presenta Spasticity, un espectáculo que recorre, sin paternalismos y con grandes dosis de humor, situaciones de su día a día como persona con parálisis cerebral. Un encuentro para acercarse a la discapacidad desde otro lugar: la experiencia, la reivindicación y, sobre todo, la comedia.

La cita es el 6 de noviembre a las 20.30 horas en el Teatro Colón, la entrada es gratis.

Oswaldo Digón es cómico, actor, guionista e improvisador, con una trayectoria de más de 25 años sobre los escenarios. Ha participado en proyectos como Las Noches del Club de la Comedia, Fariña o Síbaris y es fundador de la Escola de Impro da Coruña. Su humor parte de la observación de lo cotidiano, la improvisación y la relación directa con el público.

Marc Buxaderas es actor y creador de Spascity. Nacido en 1999 con parálisis cerebral tetrapléjica espástica, desarrolla desde 2016 diferentes proyectos escénicos con los que busca contribuir a la normalización de la discapacidad y transformar la manera en que la sociedad percibe a las personas con discapacidad, utilizando el humor como una de sus principales herramientas.

Fecha Inicioviernes, 6 de noviembre de 2026 20:30

LugarTeatro Colón

Dirección Avenida Marina, A Coruña, España

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