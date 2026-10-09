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Mago Kenneth| "Un festín de magia para toda la familia"

El ilusionista Joshua Kenneth
El ilusionista Joshua Kenneth
cedida

El ilusionista gallego Joshua Kenneth llega a la mítica Sala Garufa el sábado 10 a las 20.00 horas, con un espectáculo de magia para toda la familia. Una función especial en la que el asombro, el humor y el misterio se mezclan para jugar con la percepción del público y demostrar que la realidad no siempre es exactamente lo que parece. 

Magia visual y poética que ha llevado a Joshua Kenneth a actuar en escenarios de todo el mundo, desde China hasta Estados Unidos, y a ser reconocido como uno de los ilusionistas más destacados de su generación. Una experiencia cercana, divertida y sorprendente para pequeños y mayores, en una sala emblemática de la ciudad.

Las entradas están disponibles en Woutick.

Fecha Iniciosábado, 10 de octubre de 2026 20:00

LugarSala Garufa

Dirección Rúa Riazor, 5, 15004 A Coruña, España

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