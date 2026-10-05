Comedia | 'Popular' de Led Varela

Un espectáculo de Led Varela Cedida

Led Varela es un comediante, escritor y actor venezolano-uruguayo que ha construido una carrera destacada en el stand-up, la televisión y las plataformas digitales.

Residiendo en Miami, es uno de los comediantes de habla hispana más reconocidos, con una audiencia internacional en crecimiento. Actualmente, Led se encuentra de gira, presentándose ante salas llenas en importantes ciudades de América Latina, Estados Unidos y Europa. Sus especiales de stand-up, “Incorrecto”, “Felicidad”, “Orgullo Nacional” y “Locura”, han acumulado millones de vistas en YouTube, consolidándolo como una de las voces más relevantes de la comedia en español.

El turno de A Coruña es el 8 de octubre a las 20.00 horas. Las entradas están disponibles en Ataquilla.

Más allá del stand-up, Led ha tenido múltiples apariciones en televisión, incluyendo su rol como host del programa “La Sopa Venezuela” en E! Entertainment Television y su trabajo como guionista y miembro del elenco en el popular late-night show “Chataing TV” en Venezuela.

Además, es el creador y conductor de “Bla Bla Bla Podcast”, donde explora la comedia, la cultura y anécdotas personales, conectando con una audiencia fiel en diversas plataformas. Su estilo de humor, agudo y observacional, lo ha convertido en uno de los comediantes más destacados en español en la actualidad.