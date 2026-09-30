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Comedia | 'Tinder sorpresa' de Andreu Casanova 

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El humorista Andreu Casanova en su espectáculo.
MPC Management

No te hagas el sueco! Da igual que estés soltero o en pareja; seguro que sabes cómo funciona esta nueva forma de buscar el amor (o lo que surja).

No te preocupes: si todavía tienes dudas, Andreu Casanova, a través de sus propias experiencias vitales, te explicará sus anécdotas más divertidas y resolverá las cuestiones más inquietantes del ligoteo virtual. Aprenderás cosas nuevas de la forma más picante y divertida.  ¡Haz match con este espectáculo del humor!

Con su espectáculo Tinder Sorpresa  ha girado por distintas ciudades del país. Con varios sold out, llenando salas y teatros haciendo reír a más de 200.000 espectadores desde que se estrenó.

Duración: 90 min aproximadamente.

Espectáculo no recomendado a menores de 16 años.

Entradas en Ataquilla.com.

Fecha Inicioviernes, 23 de octubre de 2026 20:00

LugarAuditorio Sede Afundación A Coruña

Dirección Rúa Cantón Grande, 8, 15003 A Coruña, España

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