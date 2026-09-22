Humor | 'Eureka', un monólogo de Mikel Bermejo 

El monologuista Iker Bermejo

¿Son lxs influencers los nuevos filósofos griegos? Te dan recetas de un ingrediente y te dicen que te levantes a las 5 de la mañana para hacer burpees pero luego ellos tienen la cama sin hacer. ¿Habrá alcanzado la estupidez humana su cima? Pista: Sí.

Prepárate para desternillarte con el nuevo show de Mikel Bermejo. Eureka es una celebración del humor que nos lleva a un viaje por las maravillas y locuras de la vida moderna a través de su visión sobre los temas más candentes de la actualidad.

En tan solo 80 minutos, Mikel Bermejo resolverá los misterios que quitan el sueño tanto a Arquímedes como a tu vecino del quinto. ¡No te lo pierdas y ríete a carcajadas!

Este espectáculo llega a A Coruña el día 7 de noviembre. Habrá dos pases, uno a las 18.00 horas y otro a las 20.30. Las entradas ya están disponibles en ataquilla.com.