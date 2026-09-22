Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Humor | 'Eureka', un monólogo de Mikel Bermejo 

EUREKA
El monologuista Iker Bermejo

¿Son lxs influencers los nuevos filósofos griegos? Te dan recetas de un ingrediente y te dicen que te levantes a las 5 de la mañana para hacer burpees pero luego ellos tienen la cama sin hacer. ¿Habrá alcanzado la estupidez humana su cima? Pista: Sí.

Prepárate para desternillarte con el nuevo show de Mikel Bermejo. Eureka  es una celebración del humor que nos lleva a un viaje por las maravillas y locuras de la vida moderna a través de su visión sobre los temas más candentes de la actualidad.

En tan solo 80 minutos, Mikel Bermejo resolverá los misterios que quitan el sueño tanto a Arquímedes como a tu vecino del quinto. ¡No te lo pierdas y ríete a carcajadas!

Este espectáculo llega a A Coruña el día 7 de noviembre. Habrá dos pases, uno a las 18.00 horas y otro a las 20.30. Las entradas ya están disponibles en ataquilla.com.

Fecha Iniciosábado, 7 de noviembre de 2026 18:00

LugarAuditorio Sede Afundación

Dirección Rúa Cantón Grande, 8, 15003 A Coruña, España

Mapa de ubicación