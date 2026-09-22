Humor | 'En mi cabeza sonaba mejor' de Laura del Val

La humorista Laura del Val

Laura del Val trae a A Coruña el día 3 de octubre, a las 20.00 horas, su nuevo show de comedia, "En mi cabeza sonaba mejor", un monólogo donde mezcla identidad, sarcasmo y una ironía marca Castilla.

Habrá todo tipo de humor pero no habrá hummus. También chistes malos, como este que acabas de leer, pero en la cabeza de Laura sonaba mejor. Este show pretende mostrar que hay que reinventarse todas las veces que haga falta y reírse sin pudor de todas esas decisiones que parecían tener sentido… en tu cabeza.

Las entradas están disponibles en ataquilla.com