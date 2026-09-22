El 'Gran Show del Rey León'

El 'Gran Show del Rey León' es la mayor experiencia creada hasta el momento sobre el musical más aclamado de los últimos tiempos. El día 25 de octubre, a las cinco de la tarde podrá disfrutarse en Palexco.

Está formado por un grandioso elenco de 26 personas entre actores, especialistas, bailarines, músicos y cantantes, con todas las voces en riguroso directo.

Un musical diferente con una espectacular puesta en escena que te transportará a ese reino mágico a través de sus canciones, coreografías, efectos especiales, y un texto donde no falta el humor para vivir una experiencia única que no dejará indiferente a ningún espectador.

Las entradas ya están disponibles en ataquilla.com.