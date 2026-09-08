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'Maemía Tour' de Javi Sancho

Javi Sancho
Javi Sancho
Cedida

Este viernes 25, Javi Sancho presenta un espectáculo lleno de energía y humor, en el marco de su gira 'Maemía Tour: Lo del deporte y otras mandangas', en el Fórum Metropolitano, a las 20.30.  

A través de anécdotas personales y una mirada honesta sobre las miserias cotidianas, Sancho construye un espectáculo que celebra el fracaso, las buenas intenciones que nunca llegan a cumplirse y la capacidad de reírnos de nosotros mismos. 

Cartel de presentación Javi Sancho
Cartel de presentación Javi Sancho
Cedida

Javi Sancho, una de las voces más reconocibles de la comedia nacional, convierte situaciones cotidianas en relatos hilarantes en esta propuesta propia.

Los menores de 16 años deben ir acompañados. Las entradas están a la venta en fever.

Fecha Inicioviernes, 25 de septiembre de 2026 20:30

LugarFórum Metropolitano

Dirección Rúa Río de Monelos, A Coruña, España

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