ForuMáxico 2026 | 'Singularia' de Magia en la Manga

Una imagen de 'Singularia' Cedida

Este sábado 19, a las 19.00 horas, en el marco del ForuMáxico 2026, la compañía Magia en la manga presenta 'Singularia' en el Fórum Metropolitano.

Más que un espectáculo de magia, 'Singularia' es una experiencia sensorial y emocional que invita al público a redescubrirse a sí mismo y, al mismo tiempo, a redescubrir la belleza del misterio y de lo imposible.

Cartel de Singularia Cedida

La propuesta que dura 70 minutos, se desarrolla en un espacio escénico de diseño cuidado, bajo la dirección de Gonzalo Albiñana.

El espectáculo está en gallego y va dirigido al público familiar, a partir de 6 años.

Las entradas están a la venta en Ataquilla, a partir de 6,80 euros.