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ForuMáxico 2026 | 'Singularia' de Magia en la Manga

Una imagen de 'Singularia'
Una imagen de 'Singularia'
Cedida

Este sábado 19, a las 19.00 horas, en el marco del ForuMáxico 2026, la compañía Magia en la manga presenta 'Singularia' en el Fórum Metropolitano

Más que un espectáculo de magia, 'Singularia' es una experiencia sensorial y emocional que invita al público a redescubrirse a sí mismo y, al mismo tiempo, a redescubrir la belleza del misterio y de lo imposible.

Cartel de Singularia
Cartel de Singularia
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La propuesta que dura 70 minutos, se desarrolla en un espacio escénico de diseño cuidado, bajo la dirección de Gonzalo Albiñana. 

El espectáculo está en gallego y va dirigido al público familiar, a partir de 6 años.

Las entradas están a la venta en Ataquilla, a partir de 6,80 euros. 

Fecha Iniciosábado, 19 de septiembre de 2026 19:00

LugarFórum Metropolitano

Dirección Rúa Río de Monelos, A Coruña, España

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