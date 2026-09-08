ForuMáxico 2026 | 'Galerock & Magic de Mago Teto'

Imaxe promocional do Xabarín Club TVG

Este sábado 12, el Fórum Metropolitano acoge ForuMáxico 2026, a partir de las 19.00 horas, con la presentación de 'Galerock & Magic', un recorrido por el rock del Xabarín Club.

Un espectáculo lleno de música en directo, humor y magia, con toda la nostalgia para quienes vivieron la época del Xabarín Club y mucho aprendizaje para quienes no lo conocieron.

Cartel presentación ForuMáxico 2026 Cedida

Para toda la familia, la obra de Héctor Guerra bajo la dirección de Fran Rei, es una forma de poner en valor nuestra historia musical, utilizando la ilusión como vehículo transmisor.

Con una duración de 80 minutos, se recomienda a todo público a partir de los seis años. El espectáculo está en gallego.

Las entradas están a la venta en Ataquilla, a partir de 6,80 euros.