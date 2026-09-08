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'Estamos cucú de la cabeza', un monólogo de Daniel Fez

DANIEL-FEZ
El humorista Daniel Fez
Cedida

'Estamos cucú de la cabeza' es el nuevo show de humor de Daniel Fez, un monólogo afilado y muy actual sobre lo difícil que es sobrevivir a esta época en la que todo el mundo tiene opinión… especialmente sobre cosas que no importan nada. Crispaciones, debates absurdos, dramas digitales y memes que generan guerras mundiales: vivir hoy es agotador, y Daniel viene a reírse de todo eso.

Con su estilo inconfundible -entre la ironía, la incomodidad y el “tierra, trágame”-  Daniel convierte el caos cotidiano en carcajadas. El público no es sólo espectador: sus confesiones y anécdotas pueden acabar en manos de Daniel, que las recibe bajo el lema “escuchamos pero no juzgamos”… o al menos lo intenta. Y a partir de ahí, cualquier cosa puede pasar.

Después de “La vida regulinchi”, vuelve más ácido, más imprevisible y más cucú que nunca. Con más de 4,7 millones de seguidores, Daniel Fez salta del scroll al escenario para hacer lo que mejor sabe: reírse de todo, empezando por él mismo.

Las entradas están disponibles en Ataquilla por 19,80 euros.

Fecha Inicioviernes, 25 de septiembre de 2026 19:30

LugarAuditorio Sede Afundación

Dirección Rúa Cantón Grande, 8, 15003 A Coruña, España

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