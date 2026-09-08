'Estamos cucú de la cabeza', un monólogo de Daniel Fez

El humorista Daniel Fez Cedida

'Estamos cucú de la cabeza' es el nuevo show de humor de Daniel Fez, un monólogo afilado y muy actual sobre lo difícil que es sobrevivir a esta época en la que todo el mundo tiene opinión… especialmente sobre cosas que no importan nada. Crispaciones, debates absurdos, dramas digitales y memes que generan guerras mundiales: vivir hoy es agotador, y Daniel viene a reírse de todo eso.

Con su estilo inconfundible -entre la ironía, la incomodidad y el “tierra, trágame”- Daniel convierte el caos cotidiano en carcajadas. El público no es sólo espectador: sus confesiones y anécdotas pueden acabar en manos de Daniel, que las recibe bajo el lema “escuchamos pero no juzgamos”… o al menos lo intenta. Y a partir de ahí, cualquier cosa puede pasar.

Después de “La vida regulinchi”, vuelve más ácido, más imprevisible y más cucú que nunca. Con más de 4,7 millones de seguidores, Daniel Fez salta del scroll al escenario para hacer lo que mejor sabe: reírse de todo, empezando por él mismo.

Las entradas están disponibles en Ataquilla por 19,80 euros.