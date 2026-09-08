Comedia | 'Less dragqueens and more ChuNorris!' de Afonso Becerra de Becerreá

Dani Blanco y Alberte Bello son los protagonistas del espectáculo

Esta es una comedia que desnuda al hombre. ¡Pero que nadie se eche las manos a la cabeza! O sí, a la cabeza, porque el desnudo dará para reír, pero sobre todo para pensar.

Dani Blanco y Alberte Bello, creadores con mucha calle y poco "macherío", se visten y se desnudan con las galas de las masculinidades varias, de varietés. Entre el circo y la comedia, este show es un ajuste de cuentas a la "machosfera" desde la retranca.

Una revolución para examinar las masculinidades tóxicas y el sufrimiento que causan. Humor y amor son los dos actores principales y quieren contar contigo.

Dirigido por Afonso Becerra de Becerreá y con Alberte Bello y Dani Blanco en escena. El espectáculo coproducido por el Centro Dramático Galego. Las entradas ya están a la venta en Ataquilla.