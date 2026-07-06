Mamma mía! El Musical, en el Palacio de la Ópera

Una escena de 'Mamma Mia!' Javier Naval

Este jueves 16 de julio, a las 20.30 horas, se presenta en el Palacio de la Ópera, el espectáculo 'Mamma mía! El Musical', producido por ATG Entertainment, responsable de 'Billy Elliot', 'Priscilla Reina del Desierto', 'Grease', 'West Side Story', 'Matilda', 'Chicago' y 'The Book Of Mormon', entre otros.

Cartel promocional Mamma Mía Cedida

Basado en 23 grandes éxitos de ABBA, entre ellos, 'Dancing Queen', 'Gimme Gimme Gimme', 'Chiquitita' y 'The winner takes it all'. Un homenaje a las madres y a sus hijas, al amor y a los viejos amigos. Ha sido galardonada como Mejor Coreografía por los Premios Teatro Musical.

Galardonado como 'Mejor coreografía' en los premios Teatro Musical, es un espectáculo para toda la familia.

Las entradas pueden adquirirse a través de Ataquilla.com