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'Tarzán, el Musical'

tarzan el musical
tarzan el musical

'Tarzán, el Musical'  vuelve a llevar la magia al escenario con una propuesta familiar cargada de emoción, humor y fantasía. Un espectáculo visualmente impactante que sumerge al público en la selva africana gracias a una escenografía minuciosa, vestuarios espectaculares y un elenco profesional formado por acróbatas, bailarines, cantantes y actores.

La historia comienza en el Londres victoriano, donde la familia Porter se reúne para escuchar la leyenda de Tarzán, el niño criado por gorilas en una selva mágica y misteriosa. Isabella, nodriza y chamana sabia que ha cuidado de Jane desde su infancia, guía el relato, lleno de secretos, descubrimientos y aventuras. Cuando William Clayton anuncia la posibilidad de regresar a la isla que marcó su destino, Jane, Archi y el joven Charlie se embarcan en un viaje que pondrá a prueba su valentía y transformará su manera de ver el mundo.

Respaldado por Theatre Properties, la productora española más veterana en musicales de gran formato,  Tarzán, El Musical  invita a grandes y pequeños a soñar y emocionarse con una experiencia escénica de alto nivel, donde la magia, la valentía y el poder de la familia son los verdaderos protagonistas.

Venta de entradas en Ataquilla

Fecha Iniciosábado, 4 de julio de 2026 20:00

LugarPalacio de la Ópera

Dirección Glorieta de América

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