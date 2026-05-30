Vista exterior del teatro Colón Quintana

El martes 02 y miércoles 03 de junio, a las 20.00 horas, en el teatro Colón se presenta la cuarta edición de Sinergias, un proyecto artístico realizado por siete centros públicos que en esta ocasión propone un viaje imaginario de Coruña a Nueva York.

Tras las ediciones dedicadas a Lee Villi, Los siete pecados capitales y Luisa Fernanda, esta nueva entrega supone un paso decisivo para el proyecto: por primera vez, Sinergias nace íntegramente de una idea original desarrollada desde cero por un equipo docente de los distintos centros participantes, apostando por una creación colectiva construida desde la cooperación real entre disciplinas, instituciones y lenguajes artísticos.

Cartel de la cuarta edición de Sinergias Cedida

Bajo el título 'It Don't Mean a Thing if It Ain't Got That Swing' (No significa nada si no tiene ese swing), esta cuarta edición propone un viaje musical y visual por el último siglo, teniendo el jazz como guía y punto de encuentro. El verdadero sentido de la creación surge cuándo todas las voces se unen, y es precisamente a partir de esta idea desde la que se construye un espectáculo vivo, dinámico y profundamente colaborativo.

La Big Band del Conservatorio Superior de Música de A Coruña se convierte en el eje vertebrador de un proyecto que recorre diferentes estilos y transformaciones del jazz -desde el swing clásico hasta el latin jazz, el cubop y el jazz moderno- construyendo un itinerario escénico y musical que viaja simbólicamente desde A Coruña hasta New York. El espectáculo ofrece así un recorrido enérgico, lúdico y evocador con el que descubrir los ritmos que resuenan en nosotros, los sueños colectivos que perduran y la potencia del conjunto para transformar cada presente.

Participan en esta cuarta edición el Conservatorio Superior de Música de A Coruña, la Escuela Superior de Música de A Coruña, la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia, el CIFP Imaxe e Son, el CIFP Someso, el CIFP Paseo das Pontes y el Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Guísamo.

El proyecto constituye una producción multidisciplinar en la que la música, las artes escénicas, el diseño, la caracterización, el audiovisual y la técnica conviven en uno mismo espacio de creación compartida.