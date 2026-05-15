Concierto audiovisual de Estela Oliva & Ana Quiroga

El pasado concierto del 02 de mayo con Maotik German Barreiros

Este sábado, 16 de mayo, a las 20.00 horas, (IN)VISUAL continúa con una nueva experiencia a cargo de las artistas de pegada internacional Estela Oliva & Ana Quiroga, que presentarán en vivo su creación Azabache AV. Así, el ciclo de conciertos audiovisuales inmersivos impulsados por la Deputación da Coruña llevará de nuevo este fin de semana la mejor cultura digital contemporánea al mayor plató de producción virtual de España, Coruña Estudio Inmersivo (CEI), en la Cidade das TIC, donde antes se encontraba la Fábrica de Armas de A Coruña.

Azabache AV es una performance inmersiva que fusiona lo físico y lo virtual, conectando sonidos de otro mundo en una exploración ritualista de las raíces familiares, las tradiciones folclóricas, los amuletos sagrados y la magia.

Convocatoria al concierto audiovisual Cedida

A través de lenguajes próximos al cine experimental, los videojuegos y las realidades virtuales, la obra –presente, entre otros espacios de referencia, en el 30º aniversario del Sónar Barcelona– se desenvuelve como live cinema en el que la imagen, el sonido y el espacio se construyen en tiempo real.

(IN)VISUAL continuará el sábado 23 de mayo, a las 20.00 horas, de la mano del colectivo de origen vigués MIL111, en la que será la úlima experiencia del ciclo. Las entradas para estos dos últimos conciertos ‘live AV’ del ciclo están ya agotadas.