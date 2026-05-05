Isabel Rey en Afundación

Isabel Rey Cedida

Isabel Rey llega al Auditorio Sede Afundación de A Coruña con su show de comedia Diva de Barrio, el próximo sábado 9 de Mayo , con dos funciones, a las 18.00 y 20.30 horas.

Vivimos en un mundo en el que fingimos felicidad a través de una pantalla para mostrárselo a los demás y luego estamos más amargados que cristo clavado en la cruz. Isabel es una chica sin filtros y derrocha naturalidad, en este show nos deleita con sus mejores anécdotas con todo lujo de detalles que no te podrás perder. Un show donde hay de todo menos postureo.

El precio de las entradas será desde 17,80€ (sin comisión).