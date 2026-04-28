Festival solidario de primavera Cedida

El 04 de mayo a partir de las 16.30 horas se estará realizando el tradicional Festival solidario de primavera Xacarandaina en las instalaciones del Centro Sociocultural Ágora de A Coruña, con la participación, como todos los años, del alumnado infantil, juvenil y adulto de baile tradicional, pandeireta, gaita, acordeón y percusión.

Abierto al público en general, la entrada tendrá un costo de 3 euros que, en esta edición, será donado a 'BoanoiTe Franciscanos Coruña', una asociación que acompaña con cariño a las personas sin hogar o en riesgo de exclusión social en las ciudades de A Coruña y Santiago.

Las entradas pueden adquirirse en la plaza de Ourense, de lunes a viernes (excepto festivos) de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 19.30. También en el despacho de billetes del Ágora, el día de la función desde una hora antes (siempre que haya entradas disponibles) o en www.ataquilla.com.

Además, puedes colaborar con la ONG realizando una donación mediante transferencia bancaria (ES32 2103 4771 7000 3344 7681) o por bizum (código de envío 07650).