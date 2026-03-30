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Agenda

EMHU 2026 - La programación completa

Luis Piedrahita presenta la programación de EMHU 2026
Luis Piedrahita presenta la programación de EMHU 2026
Cedida

A Coruña vuelve a convertirse en la capital mundial del humor del 23 de abril al 3 de mayo. Con sedes repartidas entre el Teatro Colón, Palexco y la Sede Afundación, entre otros, esta es la hoja de ruta para no perderse nada de la nueva edición del encuentro.

Jueves, 23 de abril

  • 19:30 y 22:00 h | Corta el cable rojo - Teatro Colón .

Viernes, 24 de abril

  • 19:00 h | Disparate, con Omayra Cazorla - Sede Afundación
  • 21:00 h | Match de Impro, con A Escola de Impro - Sede Afundación. Entrada libre.

Sábado, 25 de abril

  • 12:30 h | Animus Iocandi, con David Perdomo, Ignatius Farray y Laura Márquez - Teatro Colón.
  • 18:00 h | Nanutria en A Coruña, con Nanutria - Teatro Colón.
  • 18:00 h | Contra todo pronóstico, con Bárbara Grandío - Sede Afundación.
  • 21:00 h | Esto no es culpa de nadie, con Facu Díaz - Teatro Colón.

Domingo, 26 de abril

  • 17:30 y 20:00 h | Pintando a mona xuntos, con Miguel Lago y Roberto Vilar - Teatro Colón.
  • 18:30 h | Estirando el chicle: El Show de Mentira y Traición, con Carolina Iglesias y Victoria Martín - Palacio de la Ópera.

Miércoles, 29 de abril

  • 19:00 h | Yunez Chaib en directo, con Yunez Chaib - Sede Afundación.

Jueves, 30 de abril

  • 19:00 h | Estoy como nunca, con La Forte - Sede Afundación.
  • 19:30 h | ‘Sujétame el cubata’: Proyección y coloquio con JJ Vaquero - Cantones Cines. Entrada libre.
  • 21:00 h | CASO, con Rober Bodegas - Teatro Colón.

Viernes, 1 de mayo

  • 10:30 a 14:30 h | Fracaso Calidade (Curso de Clown) con Jöns Pappila - Hotel Eurostars Atlántico.
  • 12:30 h | ¿Esto se entiende? Charla con L. Piedrahita, N. García, X. Puig, R. Blanco y más - Teatro Colón. Con invitación
  • 12:30 y 18:00 h | El Velocípedo Mágico, con Billy Bluff - Praza de María Pita. Entrada libre
  • 19:00 y 22:00 h | Humoris Causa, con Eva Soriano, Álex Clavero, David Cepo y Galder Varas - Palexco.

Sábado, 2 de mayo

  • 12:00 h | Piensa en Wilbur, con Wilbur - Teatro Colón.
  • 12:30 h | Torreznos Podcast, con Dani Fontecha y Alfonso Cocituber -  Sede Afundación. Entrada libre.
  • 19:00 h | Ícaro, de Daniele Finzi Pasca - Teatro Colón.
  • 19:00 y 22:00 h | Chisteria Colectiva: Touriñán, Piedrahita, David Amor, JJ Vaquero y más - Palexco.

Domingo, 3 de mayo

  • 12:30 h | Mi media comedia, con Eva Hache y Malena Alterio - Teatro Colón. Con invitación.
  • 20:00 h | Fantastic Colofon, con Eva Hache, JJ Vaquero y Luis Piedrahita - Teatro Colón.

Fecha Iniciojueves, 23 de abril de 2026 19:30

Fecha Findomingo, 3 de mayo de 2026 20:00

LugarA Coruña

Dirección La Coruña, España

Mapa de ubicación