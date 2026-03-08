Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Festival Intercentros

Festival Intercentros (5)
 

La gala solidaria del XXIV Festival Intercentros 2026, en favor de Dano Cerebral A Coruña y Boanoite, se celebrará el viernes 13 de marzo en el Coliseum, a partir de las 17.00 horas.

Todas las familias que asistan podrán disfrutar de una gran tarde musical, colaborando por una buena causa, en torno a tres grandes estilos: directo-canción-coreografías, dentro de una producción audiovisual profesional. Más de treinta y cuatro instituciones darán lo mejor de sí, tanto en la organización de esta gran cita musical como en el escenario.

La colaboración, íntegra para ambas instituciones, será como siempre: Entrada + 1 kilo de alimentos. El precio único de la entrada es de 10 euros y se pueden comprar online en Ataquilla.

Fecha Inicioviernes, 13 de marzo de 2026 17:00

LugarColiseum

Dirección Rúa Francisco Pérez Carballo, 2, 15008 A Coruña, España

Mapa de ubicación