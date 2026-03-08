La gala solidaria del XXIV Festival Intercentros 2026, en favor de Dano Cerebral A Coruña y Boanoite, se celebrará el viernes 13 de marzo en el Coliseum, a partir de las 17.00 horas.

Todas las familias que asistan podrán disfrutar de una gran tarde musical, colaborando por una buena causa, en torno a tres grandes estilos: directo-canción-coreografías, dentro de una producción audiovisual profesional. Más de treinta y cuatro instituciones darán lo mejor de sí, tanto en la organización de esta gran cita musical como en el escenario.

La colaboración, íntegra para ambas instituciones, será como siempre: Entrada + 1 kilo de alimentos. El precio único de la entrada es de 10 euros y se pueden comprar online en Ataquilla.