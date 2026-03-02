El Teatro Colón acoge la semifinal de la cuarta edición del certamen iberoamericano de monólogos científicos Solo de Ciencia, organizado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Te invitamos a que pases una noche de entretenimiento diferente en la que nuestros doce semifinalistas te enseñarán ciencia de un modo que nunca imaginaste. En la gala, presentada por David Amor, el jurado elegirá las ocho candidaturas que se volverán a encontrar en la final nacional, de la que saldrá la persona que representará a España en la final iberoamericana de la cuarta edición de Solo de Ciencia, que se celebrará el 28 de noviembre de 2026.

Fecha Inicioviernes, 13 de marzo de 2026 20:00 LugarTeatro Colón Dirección Avenida Marina, A Coruña, España