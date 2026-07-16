V Carrera y andaina de Párkinson Galicia-Coruña

Andaina contra el Párkinson en Culleredo El Ideal Gallego

El Paseo Marítimo de O Burgo (Culleredo) acogerá el próximo 18 de octubre a las 10:30 horas, la V Carrera y Andaina Solidaria por el Párkinson: 30 años en movimiento, organizada por la Asociación Párkinson Galicia-Coruña. Una edición muy especial con la que la entidad celebra sus tres décadas de trabajo acompañando a las personas con párkinson y sus familias.

La jornada volverá a reunir a cientos de personas en torno al deporte, la solidaridad y la sensibilización sobre el párkinson. El programa incluye una carrera cronometrada de 10 kilómetros en las modalidades masculino y femenino, y una andaina de 4 kilómetros, abierta a participantes de todas las edades.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 27 de septiembre, con tarifa reducida hasta el 6 de septiembre. Quienes no puedan participar también podrán colaborar mediante el Dorsal Cero, disponible en la misma página de inscripción.

El 100% de la recaudación se destinará a los proyectos de atención integral y especializada que la asociación presta a personas con párkinson y parkinsonismos, así como a sus familias. El equipo interdisciplinar ofrece fisioterapia, logopedia, trabajo social, psicología y neuropsicología, además de desarrollar acciones de información, formación y sensibilización sobre la enfermedad.