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Agenda

Día Internacional del Yoga

Clase de yoga 4
Una clase de Yoga en la explanada de Las Esclavas 
Archivo El Ideal Gallego 

Este domingo 14 de junio, en la explanada de Las Esclavas, a las 10.30 horas, A Coruña celebrará el Día Internacional del Yoga, que se conmemora cada año el 21 de junio desde su proclamación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2014, por iniciativa del Honorable Primer Ministro de la India, S.E. Sr. Narendra Modi. 

Este año se celebra la décimo segunda edición bajo el lema “Yoga para un envejecimiento saludable”, que pone de relieve el papel del yoga en la promoción de la salud física y el bienestar integral durante el proceso de envejecimiento.

Se ruega a los asistentes acudir con sus propias esterillas. 

Fecha Iniciodomingo, 14 de junio de 2026 10:30

LugarExplanada Las Esclavas

Dirección P.º de Rda., 57, 15011 La Coruña, España

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