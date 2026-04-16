XV Carrera Solidaria de Entreculturas

Carrera Entreculturas EC

La XV Carrera solidaria "Corre por una causa, corre por la infancia refugiada" organizada por la ONG internacional Entreculturas tendrá lugar el próximo domingo 19 de Abril en A Coruña.

Las carreras, de 100 metros hasta 3 kilómetros, tendrán lugar en el recinto del colegio Santa María del Mar desde las 11.00 horas.

En la carrera se han previsto varias pruebas. La de mayor recorrido con unos 3 kilómetros para mayores de 12 años a las 11.00 horas, otra de 1 kilómetro para niños y niñas mayores de 12 años a las 11.30 horas, un recorrido de 400 metros para niños y niñas de 9 a 11 años a las 11.45 horas, un recorrido de 200 metros para niños y niñas de 6 a 8 años a las 12.00 horas y, por último, un recorrido de 100 metros para niños y niñas de 3 a 5 años a las 12.15 horas.

A las 12.30 horas se llevará a cabo la caminata de 1 kilómetro.

El precio de la inscripción será de 6€ para todas las carreras y también para la andaina.